По сведениям СМИ, "Краснодар" заинтересован в услугах 26-летнего колумбийского футболиста аргентинского "Атлетико Тальереса" Диего Валоеса, играющего на позиции нападающего. Российский клуб готов заплатить за игрока 5 млн евро, аргентинцы хотят на 2 млн больше. При этом источник отмечает, что стороны близки к соглашению.
В минувшем сезоне Диего Валоес представляет цвета "Атлетико Тальереса" с 2020 года. В майке аргентинского коллектива футболист сыграл 134 поединка, в которых сумел забить 24 гола. Также в активе игрока 20 голевых пасов. В этом сезоне на счету Диего 2 мяча и 6 ассистов в 17 играх. Отметим, что у Валоеса 8 встреч за сборную Колумбии.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Журналист Карпов: "Краснодар" близок к приобретению нападающего сборной Колумбии Диего Валоеса
Колумбийский футболист Диего Валоес может перебраться в Россию.
Фото: ФК "Атлетико Тальерес"