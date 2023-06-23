– Отвечу так, как и раньше, — я в неведении относительно этой ситуации. У меня нет никакой информации об интересе ко мне. Такие вопросы нужно задавать моему агенту, — передает слова Ломаева "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что голкипер самарских "Крыльев Советов" Иван Ломаев может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. По слухам, в его подписании заинтересованы казанский "Рубин" и петербургский "Зенит".
24-летний Иван Ломаев выступает за самарские "Крыльям Советов" с 2020 года. Его действующее соглашение с "волжанами" рассчитано до лета 2025 года. В минувшем сезоне российский вратарь принял участие в 41-м поединке и оформил 5 "сухарей". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ломаева в 1,5 миллиона евро.
Вратарь "Крыльев Советов" Ломаев – об интересе "Зенита" и "Рубина": я в неведении относительно этой ситуации
Голкипер самарских "Крыльев Советов" Иван Ломаев прокомментировал информацию о том, что им интересуются другие команды Российской Премьер-Лиги.
Фото: РИА Новости