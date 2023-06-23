Itatiaia: "Зенит" готов выкупить нападающего "Коринтианса" Педриньо за 17 млн евро

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В ближайшее время "Зенит" намеревается сделать официальное предложение бразильскому клубу "Коринтианс" по поводу выкупа левого вингера Педриньо.
ФК "Коринтианс"
Об этом сообщают латиноамериканские СМИ. По сведениям источника, "Зенит" готов заплатить за 17-летнего бразильца 17 миллионов евро. Санкт-петербургский клуб намерен воспользоваться приоритетным правом выкупа талантливого футболиста.

Педриньо выступает за молодежную сборную Бразилии U20, в майке которой забил 2 гола в 8 матчах. В текущем розыгрыше чемпионате страны за "Коринтианс" форвард выходил на поле в 4 играх, не отметившись результативными действиями. Его рыночная стоимость оценивается в 2 млн евро.

Источник: Itatiaia


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