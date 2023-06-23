Об этом сообщают латиноамериканские СМИ. По сведениям источника, "Зенит" готов заплатить за 17-летнего бразильца 17 миллионов евро. Санкт-петербургский клуб намерен воспользоваться приоритетным правом выкупа талантливого футболиста.
Педриньо выступает за молодежную сборную Бразилии U20, в майке которой забил 2 гола в 8 матчах. В текущем розыгрыше чемпионате страны за "Коринтианс" форвард выходил на поле в 4 играх, не отметившись результативными действиями. Его рыночная стоимость оценивается в 2 млн евро.
Источник: Itatiaia
Itatiaia: "Зенит" готов выкупить нападающего "Коринтианса" Педриньо за 17 млн евро
В ближайшее время "Зенит" намеревается сделать официальное предложение бразильскому клубу "Коринтианс" по поводу выкупа левого вингера Педриньо.
ФК "Коринтианс"