- Если бы мы не видели в нем потенциала, он бы не оказался у нас в команде. А что касается Европы, то сейчас нам сложно говорить об этом, так как мы под санкциями. Мы не можем туда никого продать. Вернее, продать можем, но денег не получим. А так, у Гбамбле есть потенциал стать игроком действительно высокого уровня. А как он его разовьет — другой вопрос, - приводит мнение функционера "РБ Спорт".
"Ахмат", возглавляемый Сергеем Ташуевым, сумел заработать 50 очков. Набранное количество турнирных баллов позволило грозненскому коллективу финишировать на 5-й позиции по итогам сезона. Команда в 30 встречах одержала 15 побед, проиграв при этом 10 раз. Также в активе клуба 5 ничьих. Футболисты Ахмата забили 51 гол и пропустили 39 мячей. Яркую игру в весенней части сезона российского первенства показал 21-летний ивуарийский полузащитник Нене Гбамбле, надевший форму "Ахмата" только зимой этого года. В активе Нене 1 гол в 5 играх РПЛ. Трудовой договор Гбамбле с командой из Грозного рассчитан до конца июня 2026 года. Ранее он играл в Словении за местный "Целе".
Гендиректор "Ахмата" – о Гбамбле: у него есть потенциал стать игроком высокого уровня
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров поделился своими соображениями по поводу футболиста команды Нене Гбамбле.
Фото: ФК "Ахмат"