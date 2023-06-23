- Это огромный шаг вперед. В Бразилии я прошел долгий путь с самых низов и сейчас вижу, что все усилия в жизни вознаграждаются. "Зенит" — это клуб-гранд, клуб-чемпион, и у меня нет слов, чтобы описать, как важно для меня быть здесь. Это большое счастье! – приводит комментарий Ду Кейроса клубная пресс-служба.
Сегодня "Зенит" на своих ресурсах проинформировал своих болельщиков о том, что к команде присоединился 23-летний хавбек Ду Кейрос. Он будет носить на спине 37-й номер. Сегодня новобранец провел свою первую тренировку в России. Ранее игрок защищал цвета "Коринтианса", воспитанником которого он является. "Зенит" в минувшем сезоне снова выиграл чемпионат России. Команда опередила своего ближайшего преследователя ЦСКА на 12 турнирных баллов. Дружина Сергея Семака не отдает никому титул уже на протяжении 5 сезонов. Ду Кейрос стал 8-м футболистом из Бразилии в составе невского коллектива.
Ду Кейрос – о переходе в "Зенит": у меня нет слов, чтобы описать, как важно для меня быть здесь
Новый футболист "Зенита" из Бразилии Ду Кейрос поделился своими эмоциями по поводу переезда в Санкт-Петербург.
Фото: ФК "Зенит"