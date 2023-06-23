- Для нас это будет очень важный этап подготовки, потому что летние сборы в этом году короче, чем обычно, и товарищеские игры с сильными командами помогут быстрее набрать форму и войти в ритм. К тому же, матчи против международных соперников в отсутствие еврокубков - это классная возможность проверить, на что ты способен. Думаю, болельщикам тоже будет очень интересно, - приводит мнение Клаудиньо bobsoccer.ru.
В июле в Санкт-Петербург приедут "Фенербахче", "Црвена Звезда" и "Нефтчи" в рамках товарищеского турнира. Примечательно, что со стамбульским коллективом дружина Сергея Семака уже встречалась в этом году. Встреча закончилась со счетом 2:2. У невского коллектива точными ударами отметились Малком, реализовавший 11-метровый, и Клаудиньо. В 2022 году "Зенит" дважды играл с "Црвеной Звездой". Оба раза победу праздновала команда из России. Летом в Сочи "Зенит" обыграл сербов со счетом 2:1 благодаря голам Андрея Мостового и Матео Кассьерры. Осень коллективы встречались уже в Санкт-Петербурге. По итогам 90 минут поединка на табло "Газпром Арены" горели итоговые 3:1. У команды Семака голами отметились Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Густаво Мантуан. Напомним, что "Зенит" пропустил завершившийся еврокубковый сезон из-за санкции в отношении всех российских команд.
Клаудиньо - о летнем турнире: в отсутствие еврокубков - это классная возможность проверить, на что ты способен
Бразильский футболист "Зенита" Клаудиньо поделился своими соображениями по поводу летнего предсезонного турнира.
Фото: ФК "Зенит"