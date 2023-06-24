Как сообщает источник, раскрыта заработная плата новичка петербургского "Зенита" Ду Кейроса. Бразильский полузащитник будет зарабатывать 900 тысяч евро в клубе с берегов Невы за один сезон.
Накануне, 23 июня, стало известно о том, что 23-летний Ду Кейрос присоединился к действующему чемпиону России "Зениту". Трансфер бразильца из "Коринтианса" был анонсирован еще зимой. Он произошел в рамках обмена на нападающего Юри Алберто. Контракт южноамериканца с сине-бело-голубыми рассчитан на 5 лет.
Полузащитник Ду Кейрос является воспитанником "Коринтианса". Он выступал за основную команду бразильского клуба с 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6 миллионов евро.
Источник: "Евро-Футбол"
"Евро-Футбол": новичок "Зенита" Ду Кейрос будет зарабатывать в петербургском клубе 900 тыс евро в год
Стало известно, сколько будет зарабатывать новоиспеченный футболист петербургского "Зенита" Ду Кейрос в российском клубе.
Фото: ФК "Зенит"