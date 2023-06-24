- Мы пока не знаем будем ли участвовать на товарищеском турнире в Санкт-Петербурге. Мы в ближайшее время поговорим с организаторами турнира. После этого клуб примет окончательное решение, - приводит комментарий Аллахвердиева "СЭ".
"Нефтчи" из Азербайджана был приглашен на летний турнир в Санкт-Петербург, где должен бы сыграть местным "Зенитом", ставшим чемпионом России. Азербайджанский коллектив по итогам розыгрыша национального первенства занял 3-ю строчку и сумел попасть в квалификацию Лиги конференций. В 36 турах команда заработала 68 турнирных баллов, одержав 20 побед. Также в активе коллектива из Баку 8 ничьих и 8 поражений. Отметим, что, помимо предсезонного турнира в Санкт-Петербурге, "Нефтчи" должен был отправиться в Москву, где сыграл был контрольный поединок со Спартаком. О договоренности заявила пресс-служба столичного клуба.
Пресс-атташе "Нефтчи": пока не знаем будем ли участвовать на товарищеском турнире в Санкт-Петербурге
Пресс-атташе "Нефтчи" Рустам Аллахвердиев поделился информацией о том, приедет ли команда в Санкт-Петербург на предсезонный турнир.
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