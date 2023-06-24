- Сборы "Ростова" проходят в штатном режиме, изменений нет. Мы на базе клуба сейчас. Я не в курсе, что происходит в городе, - приводит комментарий Карпина "СЭ".
"Ростов" в завершившемся сезоне заработал 53 очка. Набранное количество турнирных баллов позволило дончанам финишировать на 4-й позиции по итогам 30 туров национального первенства. Южный коллектив сумел одержать 15 побед в 30 играх. Также в активе желто-синих 8 ничьих и 7 поражений. Это лучший результат "Ростова" с сезона 2015/2016. Тогда ростовчане, возглавляемые Курбаном Бердыевым, забрались на 2-ю строчку по итогам сезона в РПЛ. Это позволило команде попасть в Лигу чемпионов.
Карпин: сборы "Ростова" проходят в штатном режиме. Я не в курсе, что происходит в городе
Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился информацией о ходе сборов донской команды.
Фото: "СЭ"