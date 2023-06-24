- Лантратов – лучший вратарь сезона для меня. Очень стабильно провёл сезон. Да и вообще он уже два или три года так играет. Мне кажется, болельщики "Локомотива" должны оценить его вклад в то, что после зимней паузы они поднялись так высоко. "Локо" не выиграл бы столько матчей, если бы не Лантратов, - приводит мнение Ломаева "Матч ТВ".
"Локомотив", находящийся на 14-й строчке по итогам осеннего отрезка РПЛ, в зимнее межсезонье совершил ряд покупок, которые позволили команде улучшить свои результаты. Стан красно-зеленого коллектива пополнили нападающие Артема Дзюба и Максим Глушенков, атакующий полузащитник Сергей Пиняев, а также страж ворот Илья Лантратов. Еще ранее команду возглавил Михаил Галактионов. В весенней части розыгрыша национального первенства результаты команды преобразились. По итогам 30 туров "Локомотив" финишировал на 8-й позиции. 27-летний страж ворот Илья Лантратов сыграл за "Локомотив" 15 поединков. В них он сумел 4 раза оставить свои ворота без пропущенных голов. При этом мяч в сетке его ворот побывал 17 раз. До столичного коллектива Илья защищал цвета "Химок".
Голкипер "Крыльев Советов" Ломаев: Лантратов – лучший вратарь сезона. Без него команда не выиграла бы столько матчей
Вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаев поделился своими соображениями по поводу Ильи Лантратова.
Фото: "Матч ТВ"