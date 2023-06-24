- Две недели назад я разговаривал с тренерским штабом сборной. Они сказали, что следят за мной. Я думаю, что у меня есть хорошие шансы, чтобы снова быть вызванным в сборную. Нужно работать и скрестить пальцы. В связи с возвращением команды в РПЛ шансов становится больше, - приводит комментарий Фамейе "РИА Новости Спорт".
26-летниц ганец Джоэль Фамейе, играющий на позиции центрального нападающего, представляет цвета "Оренбурга" с 2022 года. В майке казанского коллектива африканец сыграл 30 поединков во всех соревнованиях. В них он сумел 11 раз поразить ворота соперников казанцев. Также к своим забитым мячам форвард приплюсовал 2 ассиста. Игрок тратит на гол в среднем 212 минут игрового времени. Отметим, что ранее Джоэль до "Рубина" защищал цвета "Оренбурга" (90 игр, 37 голов и 11 голевых пасов). Примечательно, что в активе Фамейе 2 гола в 6 поединках за сборную России. Рубин в следующем сезоне сыграет в РПЛ. Руководит командой Рашид Рахимов.
Форвард "Рубина" Фамейе: в связи с возвращением команды в РПЛ шансов попасть в сборную становится больше
Ганский футболист "Рубина" Джоэль Фамейе высказался по поводу выхода коллектива в РПЛ.
Фото: РИА Новости