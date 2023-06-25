Семак - о гегемонии "Зенита": никакой монополии нет. Всегда есть соперники, которые навязывают нам борьбу

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Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился своими соображениями по поводу гегемонии петербуржского коллектива.
Фото: ФК "Зенит"
- Мы знаем много примеров из других чемпионатов, когда одна команда на протяжении не только пяти сезонов, но и гораздо большего промежутка времени показывает прекрасные результаты. Прежде всего это свидетельство слаженности работы клуба и тренерского штаба, что в итоге и приводит к качественной игре. Но ни о какой монополии, на мой взгляд, речь не идет. Нам интересно играть в каждом сезоне. Интересно и трудно. Всегда есть соперники, которые навязывают "Зениту" борьбу, - приводит мнение Семака "Объединение отечественных тренеров по футболу".

Российскому тренеру Сергею Семаку удается 5-й сезон подряд привести "Зенит" к золотым медалям российского первенства. Россиянин является рулевым невского коллектива с 2018 года. Всего в качестве наставника команды с берегов Невы Сергей поучаствовал в 206 играх. За этот отрезок Семак записал в свой актив 125 побед. Также в активе петербуржского рулевого 40 ничьих и 41 победа.

Отметим, что 5 лет подряд "Зенит" досрочно выигрывает чемпионат России, обеспечив себе солидный отрыв от ближайших преследователей. В завершившемся сезоне петербуржцы заработали за 30 встреч 70 очков, одержав 21 победу. "Зенит" проиграл всего два раза – "Ахмату" (1:2) на свой домашней арене и ЦСКА (0:1) в гостях. Армейский клуб стал вторым по итогам сезона. Дружина Владимира Федотова заработала на 12 очков меньше, чем "Зенит". Благодаря победам петербуржцы получили на свою эмблему вторую звезду.


Семак Зенит Спартак ЦСКА Локомотив
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