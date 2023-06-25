- Мы знаем много примеров из других чемпионатов, когда одна команда на протяжении не только пяти сезонов, но и гораздо большего промежутка времени показывает прекрасные результаты. Прежде всего это свидетельство слаженности работы клуба и тренерского штаба, что в итоге и приводит к качественной игре. Но ни о какой монополии, на мой взгляд, речь не идет. Нам интересно играть в каждом сезоне. Интересно и трудно. Всегда есть соперники, которые навязывают "Зениту" борьбу, - приводит мнение Семака "Объединение отечественных тренеров по футболу".
Российскому тренеру Сергею Семаку удается 5-й сезон подряд привести "Зенит" к золотым медалям российского первенства. Россиянин является рулевым невского коллектива с 2018 года. Всего в качестве наставника команды с берегов Невы Сергей поучаствовал в 206 играх. За этот отрезок Семак записал в свой актив 125 побед. Также в активе петербуржского рулевого 40 ничьих и 41 победа.
Отметим, что 5 лет подряд "Зенит" досрочно выигрывает чемпионат России, обеспечив себе солидный отрыв от ближайших преследователей. В завершившемся сезоне петербуржцы заработали за 30 встреч 70 очков, одержав 21 победу. "Зенит" проиграл всего два раза – "Ахмату" (1:2) на свой домашней арене и ЦСКА (0:1) в гостях. Армейский клуб стал вторым по итогам сезона. Дружина Владимира Федотова заработала на 12 очков меньше, чем "Зенит". Благодаря победам петербуржцы получили на свою эмблему вторую звезду.
Семак - о гегемонии "Зенита": никакой монополии нет. Всегда есть соперники, которые навязывают нам борьбу
Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился своими соображениями по поводу гегемонии петербуржского коллектива.
Фото: ФК "Зенит"