- Деньги, уверен, никогда не будут основной движущей силой для достижения результатов. Это мы видим на протяжении многих лет на примере "Зенита", который, выполняя задачи, всегда выкладывается на сто процентов. На мой взгляд, главная мотивация для игроков – победа в каждом мачте. Они спортсмены, профессионалы. Победный голод можно и нужно сохранять на протяжении всей карьеры – как футболиста, так и тренера, - приводит мысли Семака "Объединение отечественных тренеров по футболу".
"Зенит" уже начал подготовку в новому сезона РПЛ. Чемпион России проводит тренировочные сессии в Санкт-Петербурге на свой базе. Основной костяк команды петербуржцев составляют легионеры. В частности, в составе "Зенита" в завершившемся сезоне играли 7 бразильцев. Недавно в Санкт-Петербург прибыл 8-й легионер из этой южноамериканской страны. Сине-бело-голубые цвета теперь будет носить хавбек Ду Кейрос. Также одним из ключевых футболистов в центре поля невского коллектива является колумбиец Вильмар Барриос. А на острие атаки "Зенита" часто появляется соотечественник Барриоса форвард Матео Кассьерра. Примечательно, что из воспитанников стабильно выходят в основе "Зенита" страж ворот Михаил Кержаков и хавбек Далер Кузяев. Также определенные игровые минуты имеют Даниил Круговой и Дмитрий Чистяков.
Семак - о мотивации игроков "Зенита": деньги никогда не будут основной движущей силой для достижения результатов
Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился своими мыслями по поводу мотивации футболистов чемпиона России.
Фото: ФК "Зенит"