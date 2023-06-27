- Сейчас сложно говорить о том, как выступит "Ростов" в следующем сезоне. Нужно посмотреть, как команда подготовится на сборах, какие игроки придут. Но я думаю, что "Ростов" не попадет в топ-5 в следующем сезоне: конкуренты усилятся, они не пропустят команду Карпина вперед. "Локомотив", "Краснодар" и "Динамо" - именно эти клубы будут претендовать на место в топ-5 в следующем сезоне, - передает слова Балахнина "РБ Спорт".
"Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина в прошедшем сезоне занял четвертое место в Российской премьер-лиге, набрав 53 очка и до последнего тура претендуя на серебряные медали. При этом желто-синие обладают седьмым по суммарной оценочной стоимости составом в РПЛ после "Зенита" (70 очков, первое место в прошедшем сезоне), ЦСКА (58 очков, второе место), "Спартака" (54 очка, третье место), "Краснодара" (48 очков, шестое место), "Локомотива" (45 очков, восьмое место) и московского "Динамо" (45 очков, девятое место).
Балахнин: думаю, что "Ростов" не попадет в топ-5 в новом сезоне. Будут претендовать "Локомотив", "Краснодар" и "Динамо"
Экс-тренер сборной России на Евро-2016 Сергей Балахнин высказал мнение о перспективах "Ростова" в новом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"