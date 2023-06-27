- "Оренбург" играл в атакующий футбол. Думаю, тренер не будет менять подход - будем играть в атаку. Общался с ребятами из "Оренбурга" - впечатления положительные. Сам в предвкушении работы, хочется начать сборы. Чемпионат уже через 20 дней, долго раскачиваться времени нет, - передает слова Фомина Sport24.
Ранее стало известно, что новым главным тренером московского "Динамо" стал 45-летний чешский специалист Марцел Личка, который в прошедшем сезоне работал с "Оренбургом" и вывел южноуральцев на седьмое место с 46 набранными очками. Бело-голубые, которыми до 27 тура РПЛ включительно руководил сербский главный тренер Славиша Йоканович, заняли в чемпионате девятое место с 45 очками.
Фомин - о будущем стиле "Динамо" при Личке: "Оренбург" играл в атакующий футбол. Думаю, тренер не будет менять подход
Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин высказал мнение об игре своей команды в будущем сезоне.
Фото: ФК "Оренбург"