Президент "Рубина": наша задача на новый сезон РПЛ – закрепиться в первой десятке таблицы

Президент казанского "Рубина" Марат Сафиуллин ответил на вопрос о том, какая задача стоит перед его клубом в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

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В минувшем сезоне казанский "



Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 21 июля. До начала турнира казанский "Рубин" должен провести товарищеские матчи против "КАМАЗа", московского " – Мы трезво смотрим на вещи и понимаем, что наша задача – закрепиться в первой десятке таблицы. Это с учетом нашей ситуации с составом и финансами, — передает слова Сафиуллина "Спорт Бизнес Online" В минувшем сезоне казанский " Рубин " участвовал в Первой лиге. Клуб из Татарстана сумел записать на свой счет 69 баллов за 34 матча. Благодаря данному показателю подопечные Рашида Рахимова заняли 1-ю строчку в турнирной таблице. Таким образом, казанцы поднялись в Российскую Премьер-Лигу.Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 21 июля. До начала турнира казанский "Рубин" должен провести товарищеские матчи против "КАМАЗа", московского " Торпедо " и самарских "Крыльев Советов".