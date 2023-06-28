- Партнеры уже рассказали, кто самый принципиальный соперник "Зенита" в России? "Спартак". Они сказали, что игры с ним — самое принципиальное противостояние в чемпионате. Российское класико. Поэтому с нетерпением жду, когда представится возможность прочувствовать все это самому, - приводит комментарий Ду Кейроса "Матч ТВ".
Бразильский хавбек Ду Кейрос только недавно пополнил стан невского коллектива. Он перебрался из "Коринтианса" и стал 8-м бразильским легионером в составе чемпиона России. "Зенит" и "Спартак" в завершившемся сезоне встречались 5 раз. Четыре победы одержал коллектив с берегов Невы (одна из побед была добыта в серии 11-метровых), один раз выиграли москвичи. Особо драматичным получилось противостояние между командами в 26-м туре. "Зениту" нужно было обязательно обыгрывать "Спартак" на своей домашней арене для того, чтобы досрочно завоевать золотые медали РПЛ. К 91-й минуте на табло "Газпром Арены" горели 2:2, которые явно не устраивали хозяев. Но вышедший на замену центрфорвард Иван Сергеев своим касание переправил мяч в сетку ворот красно-белых и принес важнейшие 3 очка петербуржцам.
Новичок "Зенита" Ду Кейрос: мне уже рассказали, что "Спартак" - самый принципиальный соперник
Бразильский футболист "Зенита" Ду Кейрос заявил, что он уже знает, кто является самым принципиальным соперником петербуржского коллектива.
Фото: ФК "Зенит"