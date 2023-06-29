- Нам известно об интересе российских клубов. Мы готовы рассмотреть переезд в Россию, но для этого необходимо сначала договориться с "Гремио". Клуб не готов просто так расстаться с Бителло, - приводит комментарий агента Metaratings.ru.
Ранее в СМИ появились сведения о том, что в кандидатуре 23-летнего хавбека из Бразилии Бителло заинтересованы два российских клуба. Возможность приглашения в свои команды рассматривают "Спартак" и ЦСКА. Примечательно, что бразилец - выпускник академии "Гремио". Хавбеку удалось наколотить 16 мячей и оформить 7 голевых пасов, сыграв в футболке своего родного клуба 80 встреч. В этом сезоне в активе Бителло 7+4 по системе гол плюс пас в 30 поединках. Отметим, что наибольшее количество бразильских игроков сейчас в "Зените" из Санкт-Петербурга. В составе невского клуба выступают 8 легионеров из этой южноамериканской страны.
Агент: Бителло готов рассмотреть переезд в Россию
Агент бразильского футболиста "Гремио" Бителло Марсело Каран поделился информацией по поводу интереса из России.
Фото: ФК "Гремио"