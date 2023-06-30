- Лучшего начала и пожелать не мог. Может, это будет дополнительным стимулом для меня и других ребят, например. Но скажу так: "Спартак" — большой клуб и противник, но я бы хотел быть успешным не только против "Спартака", - приводит мнение Ярошика "Матч ТВ".
В 1-м туре нового розыгрыша РПЛ "Оренбург", возглавляемый Иржи Ярошиком, приедет в гости в Москву, где встретится с местным "Спартаком". Примечательно, что в качестве футболиста Иржи определенное время представлял цвета принципиального соперника ЦСКА. В красно-синей майке чех провел 75 игр. В них он сумел отметиться 16 голами. Также к своим забитым мячам Ярошик приплюсовал еще 5 ассистентских действий. В частности, Ярошик отметился победным голом в ворота "Спартака". Отметим, что в минувшем сезоне "Оренбург" в гостях разгромно проиграл "Спартаку" в Москве, пропустив 4 мяча (1:4). В прошедшем сезоне южноуральцами руководил соотечественник Иржи Марцел Личка. Теперь он тренер "Динамо".
Ярошик - о матче со "Спартаком" в первом туре нового сезона РПЛ: лучшего начала и пожелать не мог
Новый наставник "Оренбурга" Иржи Ярошик поделился своими мыслями по поводу игры против "Спартака" в рамках 1-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"