- Все говорят, что "Зенит" легко тренировать, мол, у вас такие игроки, но конечно же, это не самая легкая работа. Нужно наладить игру, найти общий язык с теми, кто не играет, но все равно амбициозен, определить подход к иностранцам, подстроить под лидеров стиль команды. Это все непросто. Думаю, если Сергей хочет попасть в топ-лигу, то все возможно, почему нет? – приводит мнение Ярошика "Матч ТВ".
Сергей Семак находится у руля "Зенита" из Санкт-Петербурга с 2018 года. Именно тогда руководство невского коллектива обратило внимание на успехи россиянина с Уфой. Сергею удалось финишировать с башкирским клубом на 6-й позиции по итогам 30 туров. Из-за того, что "Тосно", выигравший Кубок России, прекратил свое существование, "Уфа" попала в квалификацию Лиги Европы.
Свое тренерское мастерство Семак начал сразу же показывать и в "Зените". В свой первый же сезон он завоевал чемпионство вместе с петербуржцами. Отметим, что работавшие до Семака португалец Андре Виллаш-Боаш, румын Мирча Луческу и итальянец Роберто Манчини даже не попадали в зону ЛЧ по итогам сезона. В завершившемся сезоне "Зенит" снова стал чемпионом России. Это уже 5-й титул подряд для команды из Санкт-Петербурга. Все они выиграны под руководством Семака. Также в активе тренера Кубок России и 3 Суперкубка.
Ярошик: мог бы Семак работать в топ-лиге? Если он захочет, то все возможно
Новый наставник "Оренбурга" Иржи Ярошик поделился своими соображениями по поводу тренерских успехов Сергея Семака.
Фото: "ФК Зенит"