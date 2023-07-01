Сообщается, что подписать 25-летнего игрока сборной Косова хочет лично главный тренер казанской команды Рашид Рахимов, желающий усилить атакующую линию команды после выхода в Российскую Премьер-Лигу. Сумма трансфера оценивается в 1,5 миллиона евро. Последние 1,5 года Дака выступал на правах аренды за словенский клуб "Муру", где в 41 матче отличился 21 раз.
"Рубин" вновь сыграет в чемпионате России спустя год отсутствия. Казанский клуб выиграл Первую лигу, автоматически получив повышение в классе. Рахимов возглавил команду по ходу весенней части сезона, ранее он работал в "Уфе", "Ахмате", "Локомотиве", ряде других команд, а также являлся экспертом на телевидении.
Источник: "Спорт-Экспресс".
"СЭ": "Рубин" хочет подписать косовского форварда Даку, у него 21 гол в 41 матче
Казанский "Рубин" заинтересован в подписании контракта с нападающим хорватского клуба "Осиек" Мирлиндой Дакой.
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