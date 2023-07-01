Железнодорожники рассматривают расторжение контракта с 34-летним футболистом из-за нанесённого клубу ущерба, в результате участия Дзюбы в различных футбольных и нефутбольных проектах.
Дзюба стал игроком "Локомотива" в феврале 2023 года, перейдя в команду на правах свободного агента. В конце сезона, после успешной игры за железнодорожников, он подписал с командой новый годичный контракт. Всего за "Локомотив" в 13 матчах Дзюба забил восемь голов и отдал пять результативных передач.
Ранее Дзюба играл за "Зенит", "Спартак", "Ростов", тульский "Арсенал" и "Томь". В Турции форвард несколько месяцев представлял клуба "Адана Демирспор".
Источник: телеграм-канал "АРЕНА незыгарь".
Арена Незыгарь: "Локомотив" может расторгнуть контракт с Дзюбой из-за ущерба имиджу клуба
Нападающий "Локомотива" Артём Дзюба может досрочно покинуть команду.
Alexander Kulebyakin/Global Look Press