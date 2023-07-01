— Очень нравится. Но, дети, это "18+". Смотреть это не надо. Я получаю удовольствие, нам весело. Мы хотели показать, что происходит в футбольной раздевалке. В спорте ты не можешь не использовать мат, мысль не донесешь. "Сударь, вы не туда дали пас", — так это не происходит, – передает слова Дзюбы "СЭ".
Нападающий московского "Локомотива" и бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий участвуют в шоу "Ну, так нельзя", которое выходит на ютуб-канале "Коммент.Шоу". Футболист и специалист являются ведущими данной программы, которая носит юмористический характер.
Ранее различные телеграм-каналы сообщали о том, что форвард "Артем Дзюба" может лишиться контракта с московским "Локомотивом" из-за своей деятельности в медиа-пространстве. Однако Юрий Нагорных, один из руководителей "железнодорожников", опроверг данную информацию.
Дзюба – о шоу со Слуцким: дети, это "18+". Смотреть не надо
Нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба высказался о съемках ютуб-шоу "Ну, так нельзя" с экс-тренером сборной России по футболу Леонидом Слуцким.
Фото: "СЭ"