Сообщается, что функционер является главным претендентом на эту должность. Новый генеральный директор "Спартака" Олег Малышев хочет найти исполнительного директора, имеющего опыт работы в спортивном клубе. Белых работает в омском клубе с 2019 года.
"Спартак" закончил прошлый сезон на третьем месте в Российской Премьер-Лиги, а в Кубке России вылетел от тольяттинского "Акрона" в Пути регионов. Руководит московской командой испанский специалист Гильермо Абаскаль, который подтвердил, что останется в коллективе на следующий сезон.
Источник: Sport24.
Sport24: "Спартак" рассматривает назначение гендиректора хоккейного "Авангарда" Белых
На должность исполнительного директора московского "Спартака" может быть назначен генеральный директор хоккейного "Авангарда" Сергей Белых.
Фото: РИА Новости