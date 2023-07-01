"Ничего общего между фигурным катанием и футболом нет. Но это меня постоянно спрашивают. Летний и зимний, лед и трава, коньки и мяч – абсолютно другие вещи", — сказала Медведева.
Медведева поддерживает футбольный клуб "Динамо" и даже находилась на зимних сборах команды в Турции, где записала несколько интервью с футболистами. Клуб старается привлекать медийную болельщицу к участиям в различных проектах.
"Динамо" завершило прошлый сезон Российской Премьер-Лиги на девятом месте турнирной таблицы.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Фигуристка Медведева: ничего общего между фигурным катанием и футболом нет
Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, фигуристка Евгения Медведева считает, что между фигурным катанием и футболом нет ничего общего.
Фото: РИА Новости