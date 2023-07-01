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Metaratings: российский клуб хочет подписать контракт с бразильцем Габриэлом Барбозой

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Один из российских клубов заинтересован в подписании контракта с нападающим "Фламенго" Габриэлом Барбозой.
Sky Sports
Источник не называет клуб, но сообщает, что футболист дал согласие на переход, который может состояться уже в летнее трансферное окно. 26-летний Барбоза — воспитанник "Сантоса". Во время европейской карьеры футболист поиграл за итальянский "Интер" и португальскую "Бенфику". В 2020 году Барбоза вернулся в Бразилию, подписав контракт с "Фламенго", за которую ранее провел год в аренде.

Всего за "Фламенго" Барбоза забил 135 голов и отдал 37 результативных передач в 225 матчах. Его контракт с командой истекает в декабре 2024 года.

Источник: Metaratings.


Российские трансферы
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