Источник не называет клуб, но сообщает, что футболист дал согласие на переход, который может состояться уже в летнее трансферное окно. 26-летний Барбоза — воспитанник "Сантоса". Во время европейской карьеры футболист поиграл за итальянский "Интер" и португальскую "Бенфику". В 2020 году Барбоза вернулся в Бразилию, подписав контракт с "Фламенго", за которую ранее провел год в аренде.
Всего за "Фламенго" Барбоза забил 135 голов и отдал 37 результативных передач в 225 матчах. Его контракт с командой истекает в декабре 2024 года.
Источник: Metaratings.
Metaratings: российский клуб хочет подписать контракт с бразильцем Габриэлом Барбозой
Один из российских клубов заинтересован в подписании контракта с нападающим "Фламенго" Габриэлом Барбозой.
Sky Sports