- Мантуан видно, что очень хочет играть именно в "Зените", и жизнь за это его награждает. Он тоже придал скорости, бежит вперед, разрывает оборону, - приводит комментарий Аршавина "Матч ТВ".
Один из главных джокеров минувшего сезона Густаво Мантуан, недавно подписавший с "Зенитом" полноценный трудовой договор, сегодня снова поучаствовал в победе чемпиона России, выйдя на замену. Бразилец появился на поле в игре против "Нефтчи" из Баку в самом начале второго тайма и уже через несколько минут сумел отправить мяч в сетку ворот азербайджанского коллектива. Своим голом Густаво сравнял счет. После чего невский клуб еще два раза поразил ворота азербайджанцев. Отличились Клаудиньо и Зелимхан Бакаев.
Аршавин: видно, что Мантуан очень хочет играть именно в "Зените", и жизнь за это его награждает
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин поделился своим мнением по поводу игры Густаво Мантуана.
Фото: ФК "Зенит"