- Слухи остались слухами. Я остаюсь в "Зените", - приводит комментарий Аршавина "РБ Спорт".
Недавно в СМИ появились сведения о том, что в "Зените" произойдут изменения. Клуб покинет Андрей Аршавин. Легендарный экс-игрок невского коллектива отвечал за молодежный футбол в клубе. Сегодня "Зенит" провел свой первый поединок в рамках товарищеского турнира. Дружина Сергея Семака не испытала особых проблем с "Нефтчи" из Азербайджана, отправив в их ворота три мяча. У "Зенита" голами отметились Густаво Мантуан, Клаудиньо и Зелимхан Бакаев. Примечательно, что Аршавин работал на этой игре в качестве эксперта.
Аршавин – о своем будущем: остаюсь в "Зените"
Заместитель генерального директора "Зенита" Андрей Аршавин поделился информацией по поводу своего будущего.
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