"Милан — большой профессионал и готов к конкуренции с Марио Фернандесом", — сказал Чалдович.
27-летний Гайич выступает за ЦСКА с лета 2022 года, перейдя в команду на правах свободного агента. Ранее сербский защитник выступал за "Црвену Звезду" и "Бордо". За московскую команду Гайич в 42 матчах забил гол и отдал шесть результативных передач, выиграв в первый сезон с клубом Кубок России. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2025 года.
Источник: Metaratings.
Агент Гайича: мой клиент готов к конкуренции с Марио Фернандесом
Раде Чалдович, агент защитника ЦСКА Милана Гайича, отреагировал на возможное возвращение в московскую команду Марио Фернандеса.
Фото: ПФК ЦСКА