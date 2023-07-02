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Агент Гайича: мой клиент готов к конкуренции с Марио Фернандесом

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Раде Чалдович, агент защитника ЦСКА Милана Гайича, отреагировал на возможное возвращение в московскую команду Марио Фернандеса.
Фото: ПФК ЦСКА
"Милан — большой профессионал и готов к конкуренции с Марио Фернандесом", — сказал Чалдович.

27-летний Гайич выступает за ЦСКА с лета 2022 года, перейдя в команду на правах свободного агента. Ранее сербский защитник выступал за "Црвену Звезду" и "Бордо". За московскую команду Гайич в 42 матчах забил гол и отдал шесть результативных передач, выиграв в первый сезон с клубом Кубок России. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Metaratings.


Гайич ЦСКА Фернандес
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