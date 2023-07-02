- Тассано останется в России. На рынке происходят различные движения и нужно немного подождать в данной ситуации. Пока конкретных предложений нет, но разговоры ведутся, запросы есть, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
Уругвайский футболист Кристиан Тассано, играющий на позиции центрального защитника, представляет цвета "Химок" с зимы этого года. Он перебрался в России из португальской "Санта-Клары". В майке подмосковного коллектива уругваец провел всего 6 игр. В них игрок не сумел отметиться какими-либо голевыми действиями. Трудовой договор Тассано с Химкам рассчитан до конца июня 2025 года. В июле Кристиан отпразднует свое 26-летие. Дружина Андрея Талалаева не смогла набрать необходимый очковый запас для сохранения прописки в РПЛ. Красно-черные в следующем сезоне будут играть в Первой лиге.
Агент защитника "Химок" Тассано: Кристиан останется в России. Пока конкретных предложений нет, но разговоры ведутся
Агент уругвайского футболиста "Химок" Кристиана Тассано Хелио Мартинс поделился информацией по поводу будущего игрока.
Фото: Getty Images