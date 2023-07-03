"Иржи получит рабочую визу на следующей неделе. Никаких опасений нет. Спокойный, рабочий момент", — сказал Андреев.
Иржи Ярошик сменил на должности главного тренера "Оренбурга" Марцела Личку, который будет работать в "Динамо". С московской командой чешский специалист подписал контракт по схеме "1+1+1". Иржи Ярошик в годы игровой карьеры выступал в Российской Премьер-Лиге за ЦСКА и "Крылья Советов". Также в его карьере значится лондонский "Челси".
"Оренбург" вернулся в чемпионат России сезон назад и в первой же кампании смог занять с Личкой седьмое место в турнирной таблице.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Главный тренер "Оренбурга" Ярошик получит рабочую визу на следующей неделе
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал, что новый главный тренер команды Иржи Ярошик получит рабочую визу на следующей неделе.
Фото: "Чемпионат"