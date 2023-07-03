По сведениям СМИ, 34-летнему центрфорварду Артему Дзюбе необходимо набрать 12 голевых действий (голы и ассисты) в следующем сезоне, чтобы опция продления контракта с "Локомотивом" активировалась.
Артем Дзюба, перешедший в "Локомотив" только зимой 2023 года, и столичный коллектив недавно заключили контракт по схеме 1+1. Примечательно, что предыдущее соглашение экс-форварда "Зенита" и красно-зелеными было рассчитано всего на полгода. Но свой игрой Дзюба заработал себе новый трудовой договор с "Локомотивом". В 11 встречах Артему удалось наколотить 8 голов и записать на свой счет 5 ассистов.
Источник: социальные сети журналиста Ивана Карпова
Журналист Карпов: Дзюбе нужно набрать 12 очков по системе "гол плюс пас", чтобы продлить контракт с "Локомотивом"
Стало известное условие, выполнение которого позволит Артему Дзюбе продлить контракт с "Локомотивом".
Фото: "Чемпионат"