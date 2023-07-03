"Правление клуба? Мне никто не говорил, поэтому меня там нет (смеётся)... Возможно, ещё не дошло до подписания официальных бумаг, пока клуб функционирует по старой системе", — сказал Аршавин.
42-летний Аршавин находится в структуре "Зенита" свыше четырёх лет. По большей степени он отвечает за молодёжные команды клуба из Санкт-Петербурга. Отметим, что Аршавин работает в "Зените" с момента завершения игровой карьеры в 2019 году. Он также был футболистом "Зенита", играл за "Кубань", лондонский "Арсенал" и "Кайрат".
Источник: YouTube-канал "ТакойФутбол".
Аршавин — о создании правления "Зенита": клуб функционирует по старой схеме
Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал новость о создании в июне правления клуба. Функционер в него не вошёл.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС