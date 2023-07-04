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Metaratings: "Спартак" отказался от подписания форварда "Башакшехира" Фигейредо

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Московский "Спартак" не стал подписывать нападающего турецкого "Башакшехира" Жоау Фигейредо.
Фото: Quberten
Московскому клубу предложили услуги бразильского футболиста, но руководство красно-белых ответило отказом. В 16 матчах за команду Фигейредо забил четыре мяча. Его контракт с турецким клубом истекает летом 2026 года.

"Спартак" в прошлом сезоне занял в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги третье место, пропустив вперёд ЦСКА, "Зенит". Команду тренирует Гильермо Абаскаль. Новый сезон для "Спартака" начнётся 23 июля матчем с "Оренбургом" на "Открытие Банк Арене".

Источник: Metaratings.


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