Московскому клубу предложили услуги бразильского футболиста, но руководство красно-белых ответило отказом. В 16 матчах за команду Фигейредо забил четыре мяча. Его контракт с турецким клубом истекает летом 2026 года.
"Спартак" в прошлом сезоне занял в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги третье место, пропустив вперёд ЦСКА, "Зенит". Команду тренирует Гильермо Абаскаль. Новый сезон для "Спартака" начнётся 23 июля матчем с "Оренбургом" на "Открытие Банк Арене".
Источник: Metaratings.
Metaratings: "Спартак" отказался от подписания форварда "Башакшехира" Фигейредо
Московский "Спартак" не стал подписывать нападающего турецкого "Башакшехира" Жоау Фигейредо.
Фото: Quberten