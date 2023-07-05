- Никакого соглашения или предварительной договоренности пока нет. Возможность сказать что-то конкретное по этому вопросу будет только через 7-10 дней, - передает слова Саадати Sport24.
Ранее появилась информация о возможном переходе в "Ростов" 24-летнего левого вингера сборной Ирана и португальской "Санта-Клары" Мохаммада Мохеби, который в прошедшем сезоне выступал на правах аренды за иранский "Эстегляль" и в 33 матчах во всех турнирах записал на свой счет 10 забитых голов и 6 результативных передач. Агент Мохеби Амир Саадати ранее сообщал российским СМИ о предварительном согласовании трансфера игрока в "Ростов".
Агент иранского вингера Мохеби: на этой неделе подпишем контракт с "Ростовом"
Агент иранского форварда Мохеби: никакого соглашения или предварительной договоренности с "Ростовом" пока нет
Агент вингера сборной Ирана Мохаммада Мохеби Амир Саадати прокомментировал информацию о возможном переходе своего подопечного из португальской "Санта-Клары" в "Ростов".
Фото: ТАСС