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Агент иранского форварда Мохеби: никакого соглашения или предварительной договоренности с "Ростовом" пока нет

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Агент вингера сборной Ирана Мохаммада Мохеби Амир Саадати прокомментировал информацию о возможном переходе своего подопечного из португальской "Санта-Клары" в "Ростов".
Фото: ТАСС
- Никакого соглашения или предварительной договоренности пока нет. Возможность сказать что-то конкретное по этому вопросу будет только через 7-10 дней, - передает слова Саадати Sport24.

Ранее появилась информация о возможном переходе в "Ростов" 24-летнего левого вингера сборной Ирана и португальской "Санта-Клары" Мохаммада Мохеби, который в прошедшем сезоне выступал на правах аренды за иранский "Эстегляль" и в 33 матчах во всех турнирах записал на свой счет 10 забитых голов и 6 результативных передач. Агент Мохеби Амир Саадати ранее сообщал российским СМИ о предварительном согласовании трансфера игрока в "Ростов".

Агент иранского вингера Мохеби: на этой неделе подпишем контракт с "Ростовом"


Ростов Мохеби Российские трансферы
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