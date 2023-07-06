- Уже пора составить конкуренцию "Зениту", чтобы они безоговорочно не были фаворитами. Есть достаточно много команд. И ЦСКА, и "Спартак", и "Краснодар", и "Динамо", и "Локомотив". Я думаю, что все возможности есть для того, чтобы составить настоящую конкуренцию, - передает слова Сёмина "ВсёПроСпорт.ру".
"Зенит" из Санкт-Петербурга является действующим чемпионом Российской премьер-лиги, выиграв это звание в пятый раз подряд. В прошедшем сезоне итоговый отрыв сине-бело-голубых от ближайшего преследователя, которым стал московский ЦСКА, составил 12 очков. Свое чемпионство "Зенит" оформил домашней победой над столичным "Спартаком" (3:2) в 26 туре - за 4 тура до окончания национального первенства.
Семин: пора составить настоящую конкуренцию "Зениту", есть много команд и все возможности
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о перспективах борьбы за чемпионство в РПЛ в сезоне-2023/2024.
Фото: РПЛ