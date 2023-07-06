- Конечно, я не хочу уходить. Буду работать и доказывать, больше думать о своей игре, прибавлять, отдавать все силы. Если поставить цель, обязательно ее добьешься. Пока иностранную аренду тоже не рассматривали. Надо сначала что-то показать в России, - передает слова Мухина Matchtv.ru.
21-летний опорный полузащитник Максим Мухин перешел в московский ЦСКА из "Локомотива" в июле 2021 года, сумма трансферной компенсации составила 170 тысяч евро. В прошедшем сезоне на счету Мухина 24 матча во всех турнирах, 1 забитый гол и 3 результативных паса. Ранее появлялась информация о возможном интересе к футболисту со стороны московского "Динамо".
Мухин: я не хочу уходить из ЦСКА, буду работать и доказывать
Опорный полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал, что не хочет уходить из "армейского" клуба.
Фото: ПФК ЦСКА