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Журналист Карпов: Марио Фернандес подпишет контракт с "Зенитом" на 2 года с зарплатой в 2,5 млн евро за сезон

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Экс-игрок ЦСКА Марио Фернандес будет защищать цвета "Зенита".
Фото: "Чемпионат"
По сведениям СМИ, фланговый защитник Марио Фернандес согласовал трудовое соглашение с "Зенитом" на 2 года. Но контракту оклад футболиста составит 2,5 млн евро за один сезон.

Марио Фернандес в России долгое время представлял цвета ЦСКА. Он носил красно-синюю футболку с 2012 года. Играя за столичный коллектив, Марио отметился 11 голами и 47 ассистентскими действиями, поучаствовав в 329 встречах. Весной 2022 года футболист покинул России. В этом сезоне Фернандес играл за бразильский "Интернасьонал". В сентябре экс-армеец отпразднует свое 33-летие.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова


Фернандес Зенит ЦСКА
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