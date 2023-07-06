По сведениям СМИ, фланговый защитник Марио Фернандес согласовал трудовое соглашение с "Зенитом" на 2 года. Но контракту оклад футболиста составит 2,5 млн евро за один сезон.
Марио Фернандес в России долгое время представлял цвета ЦСКА. Он носил красно-синюю футболку с 2012 года. Играя за столичный коллектив, Марио отметился 11 голами и 47 ассистентскими действиями, поучаствовав в 329 встречах. Весной 2022 года футболист покинул России. В этом сезоне Фернандес играл за бразильский "Интернасьонал". В сентябре экс-армеец отпразднует свое 33-летие.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Журналист Карпов: Марио Фернандес подпишет контракт с "Зенитом" на 2 года с зарплатой в 2,5 млн евро за сезон
Фото: "Чемпионат"