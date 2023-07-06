По сведениям СМИ, бразильский фланговые защитник Марио Фернандес прибудет в Санкт-Петербург 10 июля. Экс-армеец подпишет трудовой договор, составленный по схеме "2+1". Пока неизвестно сможет ли игрок принять участие в Суперкубке России. Решение будет принято в зависимости от физического состояния Марио.
Сегодня стало известно, что Марио Фернандес практически согласовал свой переход в "Зенит". Как пишет инсайдер Иван Карпов оклад защитника в стане чемпиона России составит 2,5 млн евро. "Зенит" продолжает подготовку к старту нового сезона. В этот уик-энд дружина Сергея Семака сыграет с "Фенербахче" из Турции в рамках предсезонного товарищеского турнира. Первый официальный поединок "Зенит" сыграет 15 июля. Примечательно, что соперником петербуржцев станет бывший клуб Фернандеса ЦСКА.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Фернандес прилетит в Санкт-Петербург 10 июля. Марио подпишет контракт "2+1"
Стали известны некоторые детали перехода Марио Фернандеса в "Зенит".
Фото: РИА Новости