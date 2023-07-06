Матчи Скрыть

 Реклама лига ставок Сделать ставку

"РБ Спорт": Фернандес прилетит в Санкт-Петербург 10 июля. Марио подпишет контракт "2+1"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Стали известны некоторые детали перехода Марио Фернандеса в "Зенит".
Фото: РИА Новости
По сведениям СМИ, бразильский фланговые защитник Марио Фернандес прибудет в Санкт-Петербург 10 июля. Экс-армеец подпишет трудовой договор, составленный по схеме "2+1". Пока неизвестно сможет ли игрок принять участие в Суперкубке России. Решение будет принято в зависимости от физического состояния Марио.

Сегодня стало известно, что Марио Фернандес практически согласовал свой переход в "Зенит". Как пишет инсайдер Иван Карпов оклад защитника в стане чемпиона России составит 2,5 млн евро. "Зенит" продолжает подготовку к старту нового сезона. В этот уик-энд дружина Сергея Семака сыграет с "Фенербахче" из Турции в рамках предсезонного товарищеского турнира. Первый официальный поединок "Зенит" сыграет 15 июля. Примечательно, что соперником петербуржцев станет бывший клуб Фернандеса ЦСКА.

Источник: "РБ Спорт"


Фернандес Зенит ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится