- Я привык вести себя скромно, не реагировать на заявления со стороны. Прекрасно понимаю, прошлый сезон был не лучшим в плане результативности. Было много моментов, когда мяч попадал в каркас или просто не шел в ворота. Для меня главное — приносить пользу коллективу. Это футбол. Не всегда удается забивать, - приводит комментарий Кассьерры RT.
Колумбийский центрфорвард Матео Кассьерра, настрелявший за "Сочи" 14 голов в 22 играх РПЛ сезона 2021/2022, летом прошлого года смени клубные цвета, подписав трудовой договор с "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Казалось бы, что с партнерами более высокого уровня колумбиец будет забивать еще больше. Но в минувшем сезоне Матео не сумел порадовать болельщиков "Зенита" высокими баллами результативности.
В 26 играх национального первенства Кассьерра сумел отметиться всего лишь двумя забитыми мячами. Отметим, что также форвард записал в свой актив 6 голевых пасов. Примечательно, что небольшие цифры Кассьерры по гол плюс пас не помешали "Зениту" вновь выиграть золотые медали первенства. Отметим, что недавно зенитовский форвард дебютировал за сборную Колумбии. В игре против Ирака (1:0) он забил гол.
Кассьерра: прекрасно понимаю, прошлый сезон был не лучшим в плане результативности
Колумбийский футболист "Зенита" Матео Кассьерра поделился своими мыслями по поводу своей результативности в минувшем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"