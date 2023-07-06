Как сообщает источник, наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак лично настоял на подписании экс-защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса. Российский специалист уверен, что бразилец, имеющий гражданство РФ, усилит правый фланг обороны его команды.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский ЦСКА не смог договориться с "Интернасьоналом" о переходе своего бывшего защитника Марио Фернандеса. Этим воспользоваться петербургский "Зенит", который изъявил готовность оформить трансфер защитника, предложив ему контракт по схеме "2+1" с зарплатой в 2,5 млн евро в год. Фулбэк, в свою очередь, согласился перейти в клуб с берегов Невы.
32-летний Марио Фернандес представлял цвета московского ЦСКА с 2012 по 2022 года. В составе "армейцев" ему удалось завоевать Кубок России, а также трижды стать чемпионом страны.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": наставник "Зенита" Семак лично был заинтересован в подписании Фернандеса
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак стал одним из инициаторов трансфера защитника Марио Фернандеса в стан сине-бело-голубых.
Фото: "Чемпионат"