Финальные детали трансфера 26-летнего хавбека ЦСКА Хесуса Медины в "Спартак" будут согласованы в понедельник, 10 июля, сообщают СМИ. По данным источника, в этот день футболист подпишет контракт с красно-белыми, если до этого успешно пройдет медицинский осмотр.
Ранее появилась информация, что парагвайский атакующий полузащитник Хесус Медина может перейти из ЦСКА в "Спартак" при сумме трансферной компенсации до 7 миллионов евро, включая возможные бонусы в размере до 1 миллиона евро. По сообщениям источников, футболист сам попросил руководство красно-синих продать его в "Спартак", при этом главный тренер "армейцев" Владимир Федотов подтвердил, что Медина ему не нужен.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: Медина подпишет контракт со "Спартаком" 10 июля
По данным СМИ, сделка по переходу парагвайского вингера Хесуса Медины из ЦСКА в "Спартак" будет закрыта 10 июля.
Фото: ПФК ЦСКА