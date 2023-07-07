— Это будет интересно, но со знаком "минус". Я однозначно отрицательно отношусь к этому переходу. Не думаю, что уход Медины ослабит красно-синих. Но получается, что футболисты ЦСКА уходят в команды конкурентов: Фернандес — в "Зенит", Медина — в "Спартак", — цитирует Пименова "Матч ТВ".
Сегодня, 7 июля, в СМИ появилась информация о том, что футболист ЦСКА Хесус Медина близок к переходу в "Спартак". По слухам, красно-белые уже согласовали трансфер полузащитника "армейцев". Накануне, 6 июля, стало известно о возможном переезде экс-защитника красно-синих Марио Фернандеса в "Зенит".
26-летний Хесус Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. Действующее соглашение парагвайца с "армейцами" рассчитано до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 7 миллионов евро.
Пименов – о возможном переходе полузащитника ЦСКА Медины в "Спартак": отрицательно отношусь к этому
Экс-футболист сборной России Руслан Пименов отреагировал на слухи о том, что полузащитник ЦСКА Хесус Медина может продолжить карьеру в "Спартаке".
Фото: "Чемпионат"