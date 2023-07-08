Матчи Скрыть

Кубок Париматч Премьер

Нефтчи
19:30
Црвена ЗвездаНе начат
П1 5.5X 4.3П2 1.6

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
13:30
ДинамоНе начат
П1 1.99X 4.1П2 3.15
Спартак
17:00
АкронНе начат
П1 1.4X 4.95П2 7
Торпедо
17:30
РубинНе начат
П1 2.81X 3.75П2 2.28
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Агент молдавского форварда израильского "Бейтара" Николаеску: к игроку есть интерес из России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент молдавского футболиста "Бейтара" Иона Николаеску Леонид Истрати поделился информацией по поводу интереса к своему клиенту из России.
Фото: ФК "Бейтар"
- Да, действительно интерес из России к моему клиенту есть, но сейчас какие-то подробности я сообщить не могу, - приводит комментарий агента "Евро-Футбол.Ру".

Молдавский футболист Ион Николаеску, играющий на позиции центрального нападающего, представляет цвета "Бейтара" из Иерусалима с 2022 года. В майке израильского коллектива игрок поучаствовал в 32 встречах. В них он сумел наколотить 18 голов. Также форвард записал в свой актив 8 голевых пасов. В завершившемся розыгрыше местного первенства Ион отметился 14 мячами в 20 играх. В сентябре молдавский страйкер отпразднует свое 25-летие. Его трудовой договор с израильтянами рассчитан до конца июня 2024 года. Отметим, что в активе Николаеску 12 голов в 34 матчах.


Бейтар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится