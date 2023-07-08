- Да, действительно интерес из России к моему клиенту есть, но сейчас какие-то подробности я сообщить не могу, - приводит комментарий агента "Евро-Футбол.Ру".
Молдавский футболист Ион Николаеску, играющий на позиции центрального нападающего, представляет цвета "Бейтара" из Иерусалима с 2022 года. В майке израильского коллектива игрок поучаствовал в 32 встречах. В них он сумел наколотить 18 голов. Также форвард записал в свой актив 8 голевых пасов. В завершившемся розыгрыше местного первенства Ион отметился 14 мячами в 20 играх. В сентябре молдавский страйкер отпразднует свое 25-летие. Его трудовой договор с израильтянами рассчитан до конца июня 2024 года. Отметим, что в активе Николаеску 12 голов в 34 матчах.
Агент молдавского форварда израильского "Бейтара" Николаеску: к игроку есть интерес из России
Агент молдавского футболиста "Бейтара" Иона Николаеску Леонид Истрати поделился информацией по поводу интереса к своему клиенту из России.
Фото: ФК "Бейтар"