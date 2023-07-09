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Агент: к Дркушичу есть интерес из Европы, но он готовится к новому сезону с "Сочи"

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Агент защитника "Сочи" Вани Дркушича Младлен Ратковица рассказал об интересе к его клиенту клубов из Европы.
Фото: "Чемпионат"
"К Дркушичу есть интерес из Европы, но да, он является игроком "Сочи" и готовится к новому сезону. Вот все, что я могу сказать на данный момент", - цитирует агента "Матч ТВ".

23-летний словенский центральный защитник Ваня Дркушич играет за "Сочи" с января 2022 года. В минувшем сезоне футболист сыграл за сочинскую команду 31 матч, отличившись двумя забитыми мячами и двумя результативными ассистами. Контракт словенца с "барсами" действует до лета 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в три миллиона евро по данным сайта Transfermarkt.


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