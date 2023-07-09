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Metaratings: "Спартак" не рассматривает подписание хавбеков и переключится на укрепление защиты

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По информации СМИ, трансферным вектором "Спартака" становится усиление защитной линии.
Фото: ПФК ЦСКА
Руководство столичного "Спартака" после оформления перехода атакующего хавбека ЦСКА Хесуса Медины не будет рассматривать трансферы других полузащитников, сообщают СМИ.

По данным источника, в дальнейшем красно-белые переключатся на усиление линии обороны. Сообщается, что если у московского клуба не получится пополнить состав сильным центральным защитником, "Спартак" рассмотрит вариант с подписанием опорного полузащитника.

Ранее стало известно, что в ближайшие дни московский "Спартак" с высокой вероятностью подпишет двух игроков - 27-летнего конголезского левого вингера испанского "Кадиса" Тео Бонгонда и 26-летнего парагвайского атакующего хавбека столичного ЦСКА Хесуса Медины. Также появлялась информация о возможном интересе красно-белых к 25-летнему колумбийскому атакующему полузащитнику "армейцев" Хорхе Карраскалю.

Источник: Metaratings.ru


Спартак
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