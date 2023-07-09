– Рад, что молодые футболисты сыграли на такой красивой арене. Было много зрителей. Моя адаптация? Она проходит хорошо. Нравится база, все на высочайшем уровне. Постараемся набирать очки в каждом матче, — передает слова Лички "РБ Спорт".
Московское "Динамо" по итогам 2-матчевого противостояния оказалось сильнее столичного ЦСКА со счетом 11-3. Таким образом, бело-голубые стали победителями BetBoom Братского кубка.
Марцел Личка был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" в прошлом месяце. С ним был подписан контракт по схеме "1+1+1" (стороны будут продлевать соглашение при достижении поставленных задач). Новый сезон Российской Премьер-Лиги для подопечных Лички стартует 21 июля 2023 года. Бело-голубые в первом туре данного соревнования на своем поле сыграют против "Краснодара". Начало предстоящего матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Личка: моя адаптация в "Динамо" проходит хорошо. Все на высочайшем уровне
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка прокомментировал победу своей команды над столичным ЦСКА в рамках BetBoom Братского кубка.
Фото: "Чемпионат"