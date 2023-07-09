"Понятно, что "Локомотив" заинтересован в продлении контракта, но посмотрим, что будет", — сказал Ненахов.
24-летний Ненахов стал игроком "Локомотива" летом 2021 года, перейдя из "Ахмата" за два миллиона евро (данные Transfermarkt). В 43 матчах за московскую команду защитник забил гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.
Ранее Ненахов рассказал, что у него здоровая конкуренция с защитником Александром Сильяновым, вернувшимся после аренды из "Ростова".
Источник: Metaratings.
Ненахов: "Локомотив" заинтересован в продлении контракта. Посмотрим, что будет
Защитник "Локомотива" Максим Ненахов рассказал, что клуб заинтересован в продлении с ним контракта.
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