"К сожалению, у меня была травма колена, меня прооперировали, поэтому не так много сыграл. Отдал передачу, несмотря на проблемы со здоровьем", — сказал Кураньи.
Кураньи был футболистом "Динамо" c 2010 по 2015 год. В 151 матче за команду нападающий забил 56 голов и отдал 24 результативные передачи. "Динамо" обыграло ЦСКА со счётом 11:3 по итогам двух матчей (с учётом челленджей).
Источник: "Матч ТВ".
Кураньи: смог сыграть за "Динамо" всего минуту из-за травмы
Бывший нападающий "Динамо" Кевин Кураньи рассказал, что из-за травмы смог выйти на поле за московскую команду в матче с ЦСКА только на одну минуту.
Фото: СЭ