- В этом мире в итоге всё равно всё продаётся и покупается. Прежде всего будет вопрос к Малкому. Думаю, что "Зенит" - не последняя инстанция. Малком же будет решать, хочет он туда уехать или нет. Захочет - значит, какой смысл его держать, не увеличивая ему здесь зарплату и не создавая такие же условия? - передает слова Первака "РБ Спорт".
Ранее появилась информация, что 26-летний бразильский атакующий полузащитник "Зенита" Малком может перейти в один из клубов Саудовской Аравии. По данным источника, сине-бело-голубые смогут выручить за футболиста 50 миллионов евро, в то время как ему самому будет предложена заработная плата в размере 10-12 миллионов.
В прошедшем сезоне на счету Малкома 33 матча за "Зенит" во всех турнирах, 26 забитых голов и 9 ассистентских действий, с 23 забитыми мячами бразилец с российским паспортом стал лучшим бомбардиром чемпионата России-2022/2023.
Первак: если Малком захочет уехать - какой смысл "Зениту" его держать, не создавая такие же условия?
Экс-генеральный директор московского "Спартака" Юрий Первак высказался по поводу информации о возможном трансфере вингера "Зенита" Малкома в один из клубов Саудовской Аравии.
Фото: ФК "Зенит"